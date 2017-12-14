Антироссийские шаги «Фейсбука» аналогичны высылке дипломатов

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4 апреля, среда  |  Последнее обновление — 18:37  |  vz.ru
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Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
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Громкий арест подогрел спекуляции о будущем правительстве

Виталия Мутко и Владимира Мединского политологи включают в число главных «кандидатов на выбывание»Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»
Кривотолки вокруг состава будущего Кабмина России достигли рекордного уровня. «Политические пересуды» вспыхнули после ареста братьев-дагестанцев, бизнесменов Магомедовых, бравировавших своей дружбой с ключевыми фигурами нынешнего правительства. Удержат ли на фоне этого скандала свои посты в команде прежние «тяжеловесы»? Под вопросом оказались даже шансы премьера Дмитрия Медведева. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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Трамп потребовал платы за Сирию

Трамп предложил Саудовской Аравии оплатить пребывание американских войск в СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
Заявление Дональда Трампа о планах вывести войска из Сирии привело в замешательство Госдеп и стало сюрпризом для Пентагона. Но больше всех обеспокоились союзники США на Ближнем Востоке. Какие цели преследовал Трамп, будоража своих партнеров громкими заявлениями? Спустя неделю президент США открыл карты. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Электромобили – обман человечества

Андрей Караулов, журналист, телеведущий
Чтобы все автомобили, которые ездят по нашим городам и весям, перевести на электричество, надо будет утроить на земле все производство электроэнергии. А где стоят сегодня американские войска? В какие страны они лезут? Подробности...

Почему, вводя санкции, западные страны возмущаются, когда мы отвечаем тем же

Андрей Бабицкий, журналист
Русофобия – это неуничтожимая вера в рабство русских «от природы». А по отношению к рабу ни одно действие не может считаться несправедливым. Вспомним Аристотеля. Это дает возможность понять истоки глубинного расизма Запада. Подробности...
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Сегодня я поставил рекорд Российской Федерации, а возможно, и мировой

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
До сегодняшнего дня я ни разу не был ни в службе судебных приставов, ни в мировом суде, вообще не знаю, как это все работает, и являюсь самым обыкновенным гражданином. Не думал, что перемены и там начались. Но вот вам пример. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

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      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
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          Антироссийские шаги «Фейсбука» аналогичны высылке дипломатов

          «Мы больше не хотим видеть их в Facebook или где-либо в мире», - заявил Марк Цукерберг   4 апреля 2018, 17:01
          Фото: Nasir Kachroo/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Антон Крылов

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          Американская социальная сеть «Фейсбук» подключилась к общим антироссийским действиям Запада. В сети началось массовое удаление аккаунтов российских пользователей и СМИ по совершенно надуманным поводам. Каковы реальные мотивы подобных шагов и что могли бы противопоставить этому российские пользователи?

          Социальная сеть Facebook и принадлежащая ей социальная сеть Instagram в очередной раз подтвердили, что руководствуются в своей деятельности не принципами законности, а принципами волюнтаризма.

          Основатель Facebook Марк Цукерберг лично заявил об удалении более 270 аккаунтов и страниц, якобы подконтрольных Агентству интернет-исследований. Некоторые из них принадлежали российским СМИ. Аналогичным образом были удалены аккаунты и в Instagram. По словам Цукерберга, «это российское агентство постоянно действовало обманным путем и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы больше не хотим видеть их в Facebook или где-либо в мире».

          Насчет «где-либо в мире» – это весьма смелое заявление. Остается только порадоваться, что Цукерберг – «рядовой» миллиардер, а не, скажем, министр обороны США, способный отдать приказ о точечном ударе по поселку Ольгино.

          Основатель Facebook также отметил, что удаленные аккаунты «были нацелены на людей в России и на русскоговорящих [жителей] соседних стран, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина».

          Разумеется, как и в случае с удалением аккаунта Рамзана Кадырова в Instagram и многих других аккаунтов российских частных лиц, политиков и организаций в иностранных социальных сетях, жаловаться и надеяться на «справедливость» или «законность» абсолютно бессмысленно. Если быть совсем точными, законность и так соблюдена: Facebook, Instagram и большинство других соцсетей при регистрации предупреждают (но мало кто это читает), что никаких прав у пользователей, по сути, нет – только лишь обязанности и некоторые гарантии от владельцев.

          Поэтому намерение руководства Федерального агентства новостей, а также изданий «Журналистская правда», «Невские новости» и «Экономика сегодня» жаловаться в Роскомнадзор в связи с «актом политической цензуры» бесперспективна. В России цензура запрещена согласно Конституции, но расположенный в Калифорнии Facebook не обязан ее соблюдать. А если Роскомнадзор в качестве наказания заблокирует саму социальную сеть (как это формально сделано в Китае и ряде других стран), цензуры от этого меньше не станет.

          Политика Facebook относительно блокировок давно вызывает раздражение российских пользователей. Сложно найти интересующегося политикой человека, которого хоть раз бы не забанили за слово «хохол». Даже если оно употреблялось в контексте, не имеющем отношения к Украине, было цитатой из литературного классика и так далее.

          Не так давно ряд русскоязычных пользователей оказались жертвами виртуальной армяно-азербайджанской войны, так как дискуссии этих кавказских народов ведутся на хорошо знакомом большинству жителей бывшего СССР «великом и могучем». Кому-то удалось убедить модераторов Facebook в том, что слово «азер» является таким же оскорбительным, как «хохол» или «ниггер». После чего был запущен автоматический поиск по записям на глубину в несколько лет, и на те из них, где содержалось это слово, подавались массовые жалобы. Оружие оказалось массового поражения – и в итоге, как пишет издание 1news.az, ряд азербайджанских блогеров тоже были заблокированы за это буквосочетание. Самое смешное в том, что Азер – это распространенное в Азербайджане имя, но роботы Facebook не разбираются – они банят. Актриса Ирина Азер теперь тоже под запретом.

          Причины, по которым Цукерберг лично принял решение и сам объявил об экстерминации аккаунтов российских СМИ, тоже вполне очевидны: это скандал с утечкой данных, которой воспользовалась кампания Cambridge Analytica. Хотя опять-таки ничего противозаконного эти исследователи не делали: технология обработки big data вполне доступна, и если Facebook закроет одну возможность для анализа данных пользователей, неизбежно откроется другая.

          Это, кстати, касается абсолютно всех социальных сетей, форумов, комментариев к статьям в СМИ и других мест массового скопления пользователей. Если иллюзии анонимности можно добиться, используя Tor, VPN и другие технические средства (ровно до того момента, пока пользователем на самом деле не заинтересуются правоохранительные органы какой-либо страны), то скрыть big data невозможно физически – для этого придется закрыть саму сеть.

          Многие это понимают, поэтому уходят из Facebook, что неизбежно вызывает снижение прибылей компании. И Цукерберг прибегает к испытанным методам, аналогичным бессмысленной высылке российских дипломатов в связи с бездоказательным «делом Скрипаля». А равно и множеству других актов символической русофобии, призванных показать напуганным «русскими хакерами» обывателям – «мы бдим».

          Между тем падение интереса пользователей к Facebook неизбежно продолжится вне зависимости от скандала вокруг Cambridge Analytica, блокировки 270 российских аккаунтов, или 270 000 российских аккаунтов, или всей России в целом. В интернете нет сервисов, которые умудрялись бы подолгу сохранять интерес пользователей, за исключением разве что поисковых систем, которые постоянно придумывают что-то новое, порнографии, производители которой также не стоят на месте, и сайтов для брендов «с историей».

          Пришли и ушли разнообразные форумы и «борды», захватили трафик и потеряли его онлайн-чаты, потом Livejournal и, наконец, Facebook – наравне с «Вконтакте», Instagram, Twitter и множеством других соцсетей. Даже почтовые сервисы, казавшиеся незыблемыми, начинают сдавать позиции – многие предпочитают пересылать файлы в Telegram, WhatsApp и других мессенджерах. Эти же мессенджеры практически убили Skype.

          Facebook – это не поисковик, а с порнографией эта соцсеть активно борется. Цензуру большинство пользователей не любят, как и утечку своих данных. Поэтому вряд ли детищу Цукерберга грозит полное закрытие. Скорее, как и в случае с Livejournal, он

          останется нишевым продуктом для тщательно следящих за языком либеральных политблогеров и некоторых украинских политиков.

          А от закрытия российских аккаунтов не изменится ровным счетом ничего: в начале XXI века валить на русских все свои проблемы стало в англосаксонском мире нормой.


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