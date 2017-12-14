Антироссийские шаги «Фейсбука» аналогичны высылке дипломатов

Американская социальная сеть «Фейсбук» подключилась к общим антироссийским действиям Запада. В сети началось массовое удаление аккаунтов российских пользователей и СМИ по совершенно надуманным поводам. Каковы реальные мотивы подобных шагов и что могли бы противопоставить этому российские пользователи?

Социальная сеть Facebook и принадлежащая ей социальная сеть Instagram в очередной раз подтвердили, что руководствуются в своей деятельности не принципами законности, а принципами волюнтаризма.

Основатель Facebook Марк Цукерберг лично заявил об удалении более 270 аккаунтов и страниц, якобы подконтрольных Агентству интернет-исследований. Некоторые из них принадлежали российским СМИ. Аналогичным образом были удалены аккаунты и в Instagram. По словам Цукерберга, «это российское агентство постоянно действовало обманным путем и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы больше не хотим видеть их в Facebook или где-либо в мире».

Насчет «где-либо в мире» – это весьма смелое заявление. Остается только порадоваться, что Цукерберг – «рядовой» миллиардер, а не, скажем, министр обороны США, способный отдать приказ о точечном ударе по поселку Ольгино.

Основатель Facebook также отметил, что удаленные аккаунты «были нацелены на людей в России и на русскоговорящих [жителей] соседних стран, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина».

Разумеется, как и в случае с удалением аккаунта Рамзана Кадырова в Instagram и многих других аккаунтов российских частных лиц, политиков и организаций в иностранных социальных сетях, жаловаться и надеяться на «справедливость» или «законность» абсолютно бессмысленно. Если быть совсем точными, законность и так соблюдена: Facebook, Instagram и большинство других соцсетей при регистрации предупреждают (но мало кто это читает), что никаких прав у пользователей, по сути, нет – только лишь обязанности и некоторые гарантии от владельцев.

Поэтому намерение руководства Федерального агентства новостей, а также изданий «Журналистская правда», «Невские новости» и «Экономика сегодня» жаловаться в Роскомнадзор в связи с «актом политической цензуры» бесперспективна. В России цензура запрещена согласно Конституции, но расположенный в Калифорнии Facebook не обязан ее соблюдать. А если Роскомнадзор в качестве наказания заблокирует саму социальную сеть (как это формально сделано в Китае и ряде других стран), цензуры от этого меньше не станет.

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Политика Facebook относительно блокировок давно вызывает раздражение российских пользователей. Сложно найти интересующегося политикой человека, которого хоть раз бы не забанили за слово «хохол». Даже если оно употреблялось в контексте, не имеющем отношения к Украине, было цитатой из литературного классика и так далее.

Не так давно ряд русскоязычных пользователей оказались жертвами виртуальной армяно-азербайджанской войны, так как дискуссии этих кавказских народов ведутся на хорошо знакомом большинству жителей бывшего СССР «великом и могучем». Кому-то удалось убедить модераторов Facebook в том, что слово «азер» является таким же оскорбительным, как «хохол» или «ниггер». После чего был запущен автоматический поиск по записям на глубину в несколько лет, и на те из них, где содержалось это слово, подавались массовые жалобы. Оружие оказалось массового поражения – и в итоге, как пишет издание 1news.az, ряд азербайджанских блогеров тоже были заблокированы за это буквосочетание. Самое смешное в том, что Азер – это распространенное в Азербайджане имя, но роботы Facebook не разбираются – они банят. Актриса Ирина Азер теперь тоже под запретом.

Причины, по которым Цукерберг лично принял решение и сам объявил об экстерминации аккаунтов российских СМИ, тоже вполне очевидны: это скандал с утечкой данных, которой воспользовалась кампания Cambridge Analytica. Хотя опять-таки ничего противозаконного эти исследователи не делали: технология обработки big data вполне доступна, и если Facebook закроет одну возможность для анализа данных пользователей, неизбежно откроется другая.

Это, кстати, касается абсолютно всех социальных сетей, форумов, комментариев к статьям в СМИ и других мест массового скопления пользователей. Если иллюзии анонимности можно добиться, используя Tor, VPN и другие технические средства (ровно до того момента, пока пользователем на самом деле не заинтересуются правоохранительные органы какой-либо страны), то скрыть big data невозможно физически – для этого придется закрыть саму сеть.

Многие это понимают, поэтому уходят из Facebook, что неизбежно вызывает снижение прибылей компании. И Цукерберг прибегает к испытанным методам, аналогичным бессмысленной высылке российских дипломатов в связи с бездоказательным «делом Скрипаля». А равно и множеству других актов символической русофобии, призванных показать напуганным «русскими хакерами» обывателям – «мы бдим».

Между тем падение интереса пользователей к Facebook неизбежно продолжится вне зависимости от скандала вокруг Cambridge Analytica, блокировки 270 российских аккаунтов, или 270 000 российских аккаунтов, или всей России в целом. В интернете нет сервисов, которые умудрялись бы подолгу сохранять интерес пользователей, за исключением разве что поисковых систем, которые постоянно придумывают что-то новое, порнографии, производители которой также не стоят на месте, и сайтов для брендов «с историей».

Пришли и ушли разнообразные форумы и «борды», захватили трафик и потеряли его онлайн-чаты, потом Livejournal и, наконец, Facebook – наравне с «Вконтакте», Instagram, Twitter и множеством других соцсетей. Даже почтовые сервисы, казавшиеся незыблемыми, начинают сдавать позиции – многие предпочитают пересылать файлы в Telegram, WhatsApp и других мессенджерах. Эти же мессенджеры практически убили Skype.

Facebook – это не поисковик, а с порнографией эта соцсеть активно борется. Цензуру большинство пользователей не любят, как и утечку своих данных. Поэтому вряд ли детищу Цукерберга грозит полное закрытие. Скорее, как и в случае с Livejournal, он

останется нишевым продуктом для тщательно следящих за языком либеральных политблогеров и некоторых украинских политиков.

А от закрытия российских аккаунтов не изменится ровным счетом ничего: в начале XXI века валить на русских все свои проблемы стало в англосаксонском мире нормой.