Россия потребовала от Госдепа объяснить блокировку СМИ в Facebook

Москва хочет получить объяснения Госдепа США в связи с блокировкой аккаунтов российских СМИ в Facebook, после этого Россия примет соответствующие решения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, вопрос блокировки аккаунтов СМИ будет обсуждаться в межведомственном формате. Также Москва обратится в связи с этим в ОБСЕ и другие международные структуры, передает РИА «Новости».

«Мы ожидаем реакции официальной на эту ситуацию со стороны американских властей, потому что нашим контр-партнером являются американские власти, мы очень хотим услышать официальные комментарии по линии госдепартамента», – заявила Захарова.

Она отметила, что после изучения заявлений, оценок и комментариев на этот счет Россия будет принимать «соответствующие решения».

По ее словам, Facebook в контактах с представителями России не озвучивал каких-либо претензий по поводу аккаунтов российских СМИ.

Также Москва призывала Facebook конкретизировать претензии к аккаунтам российских СМИ и объяснить причины их блокировки, отметила Захарова.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг объявил об удалении из социальной сети более 270 аккаунтов и страниц, якобы подконтрольных «Агентству интернет-исследований», некоторые из которых принадлежали российским СМИ.

Накануне администрация социальных сетей Facebook и Instagram без объяснения причин заблокировала аккаунты ряда российских СМИ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этих антироссийских шагах Facebook.