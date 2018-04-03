Ряд российских СМИ без объяснения причин заблокировали в Facebook и Instagram

Администрация социальных сетей Facebook и Instagram без объяснения причин заблокировала аккаунты Федерального агентства новостей, а также изданий «Невские новости», «Журналистская правда» и ряда других российских СМИ.

Федеральное агентство новостей расценило действия Facebook и Instagram как политическую цензуру и подчеркнуло, что для бана не было никаких оснований, передает ФАН.

Тем временем член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выразил мнение, что блокировка аккаунтов Федерального агентства новостей в Facebook и Instagram является показателем хорошей работы российских СМИ.

«Если они забанили конкретно ваше информагентство, мне кажется, что если это делает Facebook, то это своеобразная награда, оценка вашей работы – значит вы прекрасно работаете на благо нашего отечества, государства», – сказал сенатор.

В то же время он выразил мнение, что «это мы их (Facebook) должны забанить».

«Я считаю, что мы вообще должны бойкотировать Facebook и не иметь с ним никаких отношений. У нас есть наши социальные сети, я считаю, что надо работать в наших соцсетях. Тем более мы уже прекрасно понимаем и знаем, что Facebook откровенно следит за своими пользователями. Вообще у меня нет страницы в Facebook, я никогда с ним дел не имел и не особо страдаю», – заявил Цеков.

Напомним, в конце декабря 2017 года Instagram и Facebook заблокировали аккаунты главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, а месяцем ранее Facebook заблокировала аккаунт журналиста ВГТРК за пост об уренгойском мальчике.