Названа сумма денег для «нормальной жизни»

Средней российской семье из трех человек для «нормальной жизни» нужно ежемесячно 75,9 тыс. рублей, следует из данных опроса исследовательского холдинга «Ромир».

В марте текущего года в ходе всероссийского опроса населения «Ромир» задал респондентам один из традиционных вопросов – сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте, для «нормальной жизни».

Результаты показали, что каждая пятая семья (21%) готова «нормально» прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тыс. рублей в месяц. Две трети российских семей (66%) претендуют для обеспечения «нормальной жизни» на ежемесячный доход в 45-120 тыс. рублей. И 13% респондентов считают, что для поддержания «нормальной жизни» им необходимо в среднем более 120 тыс. рублей для семьи из трех человек.

«Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тыс. 900 рублей», – говорится в исследовании, передает РИА «Новости».

Авторы исследования отмечают, что жители мегаполисов традиционно выдвигают более высокие материальные требования, чем жители городов меньшего размера. Так, в миллионниках респонденты в среднем претендуют на доход в 91,6 тыс. рублей в месяц для обеспечения «нормальной жизни», в полумиллионниках этот показатель снижается до 80,2 тыс. рублей, а в стотысячниках – до 75 тыс. рублей. Жители же сельской местности готовы довольствоваться доходом в 61,5 тыс. рублей в месяц для ведения «нормальной жизни».

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое население России.

«Ромир» – российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях. Является представителем международной исследовательской ассоциации Gallup International в России и странах СНГ.