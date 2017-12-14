Американская разведка узнала о приглашении Ким Чен Ына в Россию

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын получил приглашение посетить Россию.

«Не думаю, что мы знаем на данном конкретном этапе, о чем идет речь. <...> Мы знаем, что он (Ким Чен Ын) съездил в Китай провести переговоры с (председателем КНР) Си (Цзиньпином). Мы знаем, что есть приглашение поехать в Россию на переговоры», – приводит ТАСС слова Коутса .

По его словам, спецслужбы США хотят узнать, какие темы Ким Чен Ын собирается обсуждать в России.

«Будем надеяться, что мы узнаем, о чем будут говорить», – сказал он.

Визит Ким Чен Ына в Пекин проходил с 25 по 28 марта. Власти Китая сообщили о нем только постфактум. Пребывание в КНР стало для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил КНДР после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.

Напомним, в конце марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в повестке дня президента Владимира Путина нет проведения российско-северокорейского саммита.