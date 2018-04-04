Джонсон привел «ключевые факты» по делу Скрипаля

Глава МИД Британии Борис Джонсон в ответ на критику со стороны лидера Лейбористов Джереми Корбина привел «ключевые факты» по делу Скрипаля, в причастности к которому бездоказательно обвинили Россию.

«Жаль, что Джереми Корбин сейчас играет в игру России и пытается дискредитировать Великобританию в деле об атаке Солсбери», – написал Джонсон в своем Twitter.

Он призвал «вспомнить ключевые факты» по этому делу.

«1) «Портон Даун» идентифицировал нервно-паралитическое вещество как «Новичок»; 2) Россия изучала способы доставки нервно-паралитического вещества, вероятно, для убийства, и в рамках этой программы произвела и накопила небольшое количество «Новичка»; 3) У России есть мотив против Сергея Скрипаля», – написал он.

Джонсон также напомнил, что еще 28 стран «настолько убеждены» в британском деле, что выслали россиян.

Ранее Корбин предположил, что Джонсон преувеличил данную ему информацию по делу. Фактически британские политики поймали Джонсона на лжи. Ему припомнили интервью немецкой телекомпании Deutsche Welle, в котором он, говоря об уверенности в причастности России к отравлению Скрипаля, заявил, что делает эти выводы, опираясь на информацию военной лаборатории «Портон Даун».

«Они были абсолютно категоричны. Когда я переспросил: «Вы уверены?» – мне ответили: «Нет сомнений», – заявлял тогда Джонсон.

Однако теперь в лаборатории подчеркнули, что не могут установить страну, где произвели отравляющее вещество, что доказывает ложь со стороны главы МИД Великобритании.

В британском МИДе вынужденно заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях.