Бориса Джонсона поймали на лжи о России

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон просто солгал, чтобы оправдать внешнюю политику нашей страны, цитирует телеканал Sky News заявление одного из британских политиков. Еще недавно Джонсон заявлял, что лаборатория «Портон Даун» была якобы «абсолютно категорична» в выводах о причастности России к отравлению Скрипаля, но это оказалось неправдой.

От главы МИД Британии «настоятельно требуют» объяснить ответ, который он дал в интервью немецкой телекомпании Deutsche Welle , передает британский телеканал Sky News. Говоря об уверенности в причастности России к отравлению Скрипаля, Джонсон отметил, что делает эти выводы, опираясь на информацию военной лаборатории «Портон Даун»: «Они были абсолютно категоричны. Когда я переспросил: «Вы уверены?» – мне ответили: «Нет сомнений».

Теперь, после официального признания лаборатории «Портон Даун» в том, что они не могут установить, где было произведено отравляющее вещество, Джонсон оказался в сложном положении, отметил телеканал.

Так, депутат от Лейбористской партии Крис Уильямсон уже написал в «Твиттере»: «Дорогая Британия! Борис Джонсон – твой министр иностранных дел, и он просто солгал, чтобы оправдать внешнюю политику нашей страны. Как ты это оцениваешь?»

На «расхождения в показаниях» Джонсона указала и теневой министр внутренних дел Диана Эбботт: «По его собственным словам, Борис Джонсон имел категорические заверения от «Портон Даун» в том, что нервно-паралитический газ пришел из России, и сегодня вдруг выяснилось, что это неверно», – подчеркнула она.

Источник в МИД ответил Sky News, что министр «оговорился».

Ранее премьер-министр Тереза Мэй также ссылалась на исследования «Портон Даун», чтобы поддержать позицию правительства в отношении России, подчеркнул телеканал. При этом она также добавляла, что Россия за последнее десятилетие «исследовала способы разработки нервно-паралитических веществ, вероятно, с целью убийства».

Также Мэй напоминала, что «Россия ранее создала это вещество и поэтому была в состоянии сделать это», и указывала на некий «российский список о проведении спонсируемых государством убийств», а также «нашу оценку того, что Россия рассматривает некоторых перебежчиков как законную мишень».

Напомним, накануне эксперты британской лаборатории «Портон Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка». В британском МИДе вынужденно заявили, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях. Между тем в ведомстве настаивают, что заключения «Портон Даун» – это лишь часть разведданных, и заявляют о наличии информации, согласно которой Россия произвела и хранила какое-то количество отравляющего газа.