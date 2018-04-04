Пекин ответил США на угрозу обложить пошлинами 1,3 тыс. китайских товаров

Министерство коммерции Китая объявило о готовности Пекина ответить Вашингтону, собравшемуся обложить новыми пошлинами 1,3 тыс. китайских товаров.

В министерстве коммерции Китая пообещали в ближайшее время дать зеркальный ответ на действия США, передает РИА «Новости». «Мы подготовим равные принятым США меры по масштабу и силе воздействия», – заявили в Пекине.

Китай также подчеркнул, что «уверен в себе и имеет все возможности для ответа на любые протекционистские меры США в торговой сфере».

Тем временем в пресс-службе торгового представителя США заявили, что если Соединенным Штатам и Китаю не удастся достичь договоренностей по вопросу торговли, то Вашингтон может потребовать отдельного разбирательства в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Ранее управление торгового представителя Соединенных Штатов (USTR) предложило ввести пошлины на 1,3 тыс. китайских товаров, включая автомобили, локомотивы, суда, станки, телекоммуникационное оборудование, а также медицинские приборы и широкий спектр оборудования.

Напомним, в воскресенье Китай объявил о введении пошлин в отношении 128 импортируемых из США товаров в качестве контрмер на решение Вашингтона по стали и алюминию.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ответные меры Китая, а также рассказывала об американо-китайской торговой войне.