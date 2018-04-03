США пообещали Прибалтике военную помощь на 170 млн долларов

Белый дом по итогам встречи президента США Дональда Трампа с лидерами стран Прибалтики сообщил, что Вашингтон предоставит балтийским республикам военную помощь на 170 млн долларов.

«Соединенные Штаты планируют предоставить странам Балтии почти 100 млн долларов на покупку крупнокалиберных боеприпасов и более 70 млн долларов в виде проведения учений и оборудования», – передает заявление Белого дома РИА «Новости».

Администрация президента США заявила, что это укрепит возможности вооруженных сил и нацбезопасность Эстонии, Латвии и Литвы.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи во вторник в Вашингтоне лидеры Литвы, Эстонии и Латвии намерены попросить Трампа направить больше войск и усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО, «чтобы сдерживать Россию».