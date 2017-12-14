Прибалтийские лидеры попросят Трампа усилить ПВО НАТО

В ходе встречи во вторник в Вашингтоне лидеры Литвы, Эстонии и Латвии намерены попросить президента США Дональда Трампа направить больше войск и усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО, «чтобы сдерживать Россию».

Портал EurActiv сообщает, что лидеры Прибалтики также попросят США чаще направлять в регион на военные учения зенитные ракеты дальнего радиуса действия Patriot. Кроме того, страны Балтики хотят стать частью «более крупного европейского противоракетного щита НАТО», передает РИА «Новости».

Прибалтийские лидеры и ранее призывали разместить на территории региона американские системы ПРО. В частности, в июле 2017 года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о необходимости разместить на постоянной основе в Прибалтике американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.