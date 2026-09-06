Звезда бразильского пляжного футбола осуждена в России за наркотики

Звезду пляжного футбола Бразилии осудили в России за наркотики

Tекст: Катерина Туманова

Гражданка Бразилии, выступавшая за сш «Локомотив» из Санкт-Петербурга, при пересечении границы Эстонии и России пронесла гашиш общей массой 6,13 грамма в ручной клади. Суд назначил ей пять лет и два месяца колонии общего режима, передает РИА «Новости».

Приговор вступил в законную силу минувшим летом.

Летиция Виллар Паиш задержали на таможенном посту в Ленинградской области. Пограничники решили провести тщательный досмотр из-за реакции служебной собаки, «уткнувшейся в сумку». Внутри оказалось запрещенное вещество.

Обвиняемая признала вину. Она объяснила покупку гашиша в Европе проблемами с ментальным здоровьем и рекомендациями врачей, ошибочно полагая, что ввоз подобных препаратов легален.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер осудили в России на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре 2025 года суд приговорил актрису Тарасову к трем годам условно за контрабанду наркотиков.

Блогер Вероника Ярошик получила 13 лет колонии за сбыт наркотиков.