Сербия объявила о планах по масштабной закупке российского оружия

Министр обороны Сербии Александр Вулин обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу возможную покупку четырех боевых вертолетов Ми-35, четырех транспортных Ми-17, а также танков Т-72, БМП-2 и другого вооружения; об этом сообщил глава сербского минобороны.

«На данный момент мы разговаривали именно о закупке четырех транспортных вертолетов Ми-17 и четырех боевых вертолетов Ми-35», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что речь шла также о продолжении ВТС между странами. В том числе министры говорили «о дальнейшем оснащении, модернизации истребителей МиГ», а также о поставке танков Т-72 и БМП-2 и «определенных типов другого вооружения».

Вулич отметил, что Сербия «старается как можно больше оснастить свои силы и вооружаться», так как хорошо знает «ценность мира». Министр заметил, что Сербия «всегда должна быть готова к самому худшему сценарию».

«Если у Сербии сильная армия, тогда у Сербии будет мир. Вооруженная Сербия – это миролюбивая Сербия и гарант стабильности на Балканах», – заявил министр.

В феврале сообщалось, что после передачи Москвой Белграду шести истребителей МиГ-29 российское Минобороны решило выделить 2 млн евро на обучение пилотов.

Напомним, Москва выполнила обещание подарить Сербии шесть МиГ-29. Также сообщалось о намерении Сербии приобрести два дивизиона ЗРС С-300.