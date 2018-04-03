Собиравшегося поджечь казарму в Петербурге курсанта отправили в психбольницу

Московский окружной военный суд направил на лечение в психбольницу Вадима Осипова – курсанта Военно-космической академии (ВКА) им. Можайского, обвиненного в подготовке поджога казармы и взрыва тележки с мороженым в Петербурге.

В связи с тем, что у подсудимого обнаружена шизофрения, суд принял решение «направить Осипова в психиатрический стационар до вывода его из этого состояния», сообщает РИА «Новости».

До этого судья сообщил, что 13 марта эксперты вынесли заключение о психическом состоянии Осипова, состоящее из 37 листов.

«Комиссия приходит к заключению – острое полиморфное расстройство с шизофренией. Данное болезненное состояние характеризуется внутренними расстройствами, нарушением мышления, смысловая нечеткость, витиеватость размышлений», – зачитал судья.

Также в решении говорится, что «в настоящее время указанная болезнь не дает Осипову осознавать характер и значение судопроизводства, а также он не обладает самостоятельными способностями к самостоятельному осуществлению защиты своих прав».

«Осипов нуждается в направлении на стационарное лечение», – сказал судья, отметив, что это «не принудительное лечение».

Напомним, в январе в Петербурге началось слушание дела первокурсника Военно-космической академии Вадима Осипова, который, по версии следствия, планировал устроить теракты, взорвав тележку с мороженым и расстреляв сослуживцев.