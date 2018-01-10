Курсанта в Петербурге обвинили в планах устроить теракт с помощью тележки с мороженым

В Санкт-Петербурге началось слушание дела первокурсника Военно-космической академии Вадима Осипова, который, по версии следствия, планировал устроить теракты, взорвав тележку с мороженым и расстреляв сослуживцев.

Дело начали рассматривать в среду в Санкт-Петербурге на выездном заседании Московского окружного военного суда, пишет «Фонтанка».

«С прямым умыслом, желая самоутвердиться и прославиться, путем создания общественного резонанса и запоминания его в роли массового убийцы... (Осипов) разработал план захвата оружейной комнаты и казармы», - сообщил представитель военного следствия.

Для этого, по версии следствия, Осипов искал орудия и соучастников, а после захвата готовился, в том числе, расстрелять всех, кто находился на плацу.

Со своей стороны майор ФСБ Сергей Круть, ставший свидетелем по делу, заявил, что после захвата казармы Осипов собирался забаррикадировать входы и расстрелять собравшихся на плацу сослуживцев, а после этого сбежать в деревню и обдумывать новые варианты нападений.

Еще одним его планом было надеть яркий костюм, спрятать взрывчатку в тележку с мороженым и выйти на площадь с массовым скоплением людей.

«Для него человеческая жизнь не имеет никакой ценности», – заявил сотрудник ФСБ.

Осипов был задержан весной 2017 года после того, как преподаватель на следующий за терактом в метро Петербурга день нашел у него план-схему захвата казармы. Следователи считают, что реализовать описанное Осипов собирался с помощью сокурсников, и изначально ему вменили ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в части склонения, вербовки, вооружения или подготовки).

В письме министру обороны Шойгу Осипов рассказал о своей любви к шуткам, шпионским историям и попросил не ломать его жизнь. Позже ему добавили приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору - статья 205, часть 3, пункт «б», УК РФ.