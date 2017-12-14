Британцы поблагодарили Путина за политику в Сирии

Посольство России в Великобритании опубликовало отрывки писем, в которых жители Соединенного Королевства благодарят российские власти и лично президента Владимира Путина за действия в Сирии.

«Властям западных стран следует вспомнить историю и свои действия сегодня, прежде чем критиковать Россию, которая спасла мир во время Второй мировой войны, и которая борется с терроризмом», – приводит РИА «Новости» текст одного из писем.

Британец пишет, что у россиян в Великобритании есть много друзей, которые поддерживают Москву.

«Спасибо, президент Путин и российский народ», – написал в посольство местный житель.

Некоторые британцы также выразили надежду на достижение в регионе мира благодаря действиям президентов России и Сирии при помощи поддержки лидеров других государств. В частности, один из писем житель Британии посоветовал Путину и Асаду воспользоваться помощью президента ЮАР.