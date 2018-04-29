Емельяненко рассказал о допросе в ФБР перед боем с Миром

Боец ММА Федор Емельяненко, которого в США допросило Федеральное бюро расследований, заявил, что ФБР не обвиняло его в том, что он русский шпион.

«Меня не обвиняли в том, что я русский шпион», – приводит слова Емельяненко «Чемпионат».

Он добавил, что за эту неделю у него было «много забот» - допрос ФБР, проблемы с таможней.

«Но с божьей помощью я справился», – сказал он.

Ранее стало известно, что ФБР допросило Емельяненко в преддверии его поединка с американцем Фрэнком Миром. Бой россиянин выиграл меньше чем за минуту.