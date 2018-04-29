Бой Емельяненко в Чикаго не продлился и минуты

Поединок между 41-летним российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и 38-летним американцем Фрэнком Миром продлился всего 48 секунд.

Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде, пишет «Спорт-Экспресс».

Бой первого раунда турнира за пояс Bellator в тяжелом весе прошел в Чикаго в ночь на воскресенье, передает РИА «Новости».

В полуфинале Гран-при Bellator Емельяненко встретится с американцем Чейлом Сонненом, в другом полуфинале в поединке сойдутся американцы Райан Бэйдер и Мухаммед Лаваль, передает ТАСС.

Емельяненко за свою карьеру одержал 37 побед и потерпел пять поражений, Мир побеждал 18 раз, проигрывал 12.

Напомним, Мир в преддверии боя сравнил Емельяненко с козлом за манеру общаться с журналистами.