Американец сравнил Федора Емельяненко с козлом

Американский боец ММА Фрэнк Мир в преддверии боя 29 апреля сравнил своего будущего соперника россиянина Федора Емельяненко с козлом за манеру общаться с журналистами.

«Давать интервью и говорить о себе по четыре раза в день – это не самая любимая вещь. Но фанаты хотят это услышать. Ты можешь быть вместо этого козлом, как Федор, и просто не хотеть давать интервью. Но ведь из-за этого некоторое время трансляции боев Федора плохо продавались. Потому не заполнялись арены», – передает RT слова Мира.

При этом он отметил, что считает Емельяненко великолепным бойцом и вдохновляющим человеком, тихим и вежливым спортсменом.

«Но при этом он не подпускает к себе людей. Он не позволяет узнать, кто он есть на самом деле. Поэтому людям трудно общаться с ним», – сказал Мир.

Напомним, в январе глава федерации ММА России, экс-чемпион американского промоушена UFC Олег Тактаров в интервью назвал председателя союза ММА Федора Емельяненко «сектантом».