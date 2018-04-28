ФБР допросило Федора Емельяненко

Федеральное бюро расследований США в Чикаго допросило знаменитого российского бойца ММА Федора Емельяненко в преддверии его поединка с американцем Фрэнком Миром, сообщают СМИ.

Три дня назад, когда легенда смешанных единоборств гулял по улицам Чикаго, представители ФБР оказались в отеле, где остановился Емельяненко, и постучали в его комнату, сообщает The Telegraph. Сотрудники спецслужб подождали российского спортсмена, после чего поговорили с ним.

Журналисты предполагают, что повышенное внимание ФБР к Емельяненко связано с организацией Affliction Entertainment, в которой ранее выступал «Последний император». Автор статьи напомнил, что у Емельяненко есть поклонники в самых высших сферах – президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп.

В конце 2000-х Трамп приложил руку к организации двух боев Емельяненко, приобретя долю в организации Affliction Entertainment. Управляющим директором Affliction Entertainment во время выступлений россиянина являлся Майкл Коэн, личный адвокат Трампа, в отношении которого ФБР проводит расследование.

В начале апреля американские СМИ сообщили, что Трамп начал готовиться к даче показаний по «российскому делу». Также стали известны условия согласия юристов Трампа на его допрос спецпрокурором Робертом Мюллером.

9 апреля ФБР провело обыск в офисе личного адвоката президента США Майкла Коэна, конфисковав налоговые документы, деловую документацию и электронные сообщения. Трамп назвал это «позорной ситуацией» и «настоящей охотой на ведьм».