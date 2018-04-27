Директор спортшколы отстранен после скандала о домогательствах тренера

Отстранен от должности директор спортивной школы «Истина» Андрей Кулагин после того, как биатлонистка Анна Моисеева обвинила своего тренера в домогательствах.

«После появления сообщений об оказании давления на тренеров, поддерживающих биатлонистку Анну Моисееву, директор спортивной школы «Истина» Андрей Кулагин был отстранен от занимаемой должности на время проведения проверки», – говорится в заявлении министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, опубликованном минспорта области.

«Мы никому не позволим оказывать личное вмешательство в эту ситуацию, особенно в период проверки. У каждого тренера есть своя задача на сезон. В приоритет ставится спортивный результат. На основании этого и принимаемся решение о продолжение работы с тем или иным специалистом», – сказал Терюшков.

Также он сообщил, что в минспорта открылась горячая линия для обращений спортсменов и сотрудников спортивных учреждений Подмосковья, на которую можно сообщить о злоупотребления служебным положением.

Ранее 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева в интервью изданию «Советский спорт» заявила о домогательствах со стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина.

В четверг СК начал проверку этой информации.

Тутмин был уволен и отстранен от тренерской деятельности. Он назвал заявление биатлонистки провокацией.