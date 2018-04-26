Тренер назвал провокацией заявление юной биатлонистки о домогательствах

Старший тренер ЦСП Московской области Сергей Тутмин, также занимающий пост первого вице-президента Федерации биатлона Московской области, прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах.

«Это очень хорошо спланированная провокация. Больше комментариев не будет», – цитирует «Спорт-Экспресс» Тутмина.

В четверг СК начал проверку по домогательствам тренера к 17-летней спортсменке.