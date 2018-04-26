Обвиненный в домогательствах к юной биатлонистке тренер уволен

Старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин, которого биатлонистка Анна Моисеева обвинила в домогательствах, был уволен и отстранен от тренерской деятельности.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что Моисеева обратилась в министерство в конце марта, рассказав о том, что тренер предлагал ей свое покровительство и перспективы в сборной в обмен на «определенное отношение с ее стороны».

«В начале месяца началась проверка по этому случаю, которая завершится 30 апреля. Тренер Сергей Тутмин уволен и отстранен от тренерской деятельности», – приводит слова Терюшкова пресс-служба министерства.

Терюшков не исключил, что по результатам проверки «статья увольнения может быть переквалифицирована на более серьезную».

«Уголовную ответственность тренера тоже нельзя исключать, результаты проверки будут направлены в прокуратуру. С Анной мы встречались и общались. Со своей стороны, могу гарантировать, что мы обеспечим ей полную поддержку и протекцию», – подчеркнул он.

Министр также добавил, что ведомство проводит проверку всех подведомственных учреждений совместно со спортивными федерациями для недопущения подобных случаев.

Ранее в четверг тренер Тутмин назвал провокацией заявление юной биатлонистки о домогательствах. До этого СК начал проверку по домогательствам тренера к 17-летней спортсменке.