Роскомнадзор объяснил массовые технические сбои в Рунете

Действия ряда зарубежных хостинг-провайдеров, продолжающих предоставлять Telegram свои услуги, приводят к сбоям в работе сторонних сайтов, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Представитель ведомства сказал РИА «Новости», что зарубежные компании, которые продолжают предоставлять услуги хостинга Telegram, осознанно препятствуют исполнению решения Таганского районного суда Москвы.

В Роскомнадзоре отметили, что решение суда обязывает прекратить создание технических условий для работы Telegram в России не только ведомство, но и «иных лиц», в том числе операторов связи, хостинг-провайдеров и т. д.

Ранее в пятницу к Роскомнадзору подали первый иск за причиненные убытки из-за веерных блокировок сторонних сервисов в попытках ограничить доступ к Telegram.