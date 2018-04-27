На Роскомнадзор подали первый иск из-за блокировки Telegram

Российский предприниматель через суд потребовал от Роскомнадзора компенсации в размере 5 млн рублей за причиненные убытки из-за веерных блокировок сторонних сервисов в попытках ограничить доступ к Telegram. Это первый иск к ведомству из-за данной ситуации.

В суд обратился бизнесмен Александр Вихарев, который руководит компанией, привлекающей инвестиции в коммерческую недвижимость. Истец заявляет, что из-за веерных блокировок сторонних ресурсов коммерсанту «поступили жалобы от клиентов в связи с невозможностью регистрации на платформе компании», передает РИА «Новости».

По оценке Вихарева, компания понесла убытки в размере 5 млн рублей. «Просим взыскать [эту сумму] (…) с Министерства финансов России и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологии и массовых коммуникаций в пользу ООО «Инвестори», – сказано в иске.

Заявитель отмечает, что из-за попыток блокировки Telegram оказался заблокирован ряд серверов компании, размещенных на иностранном домене, в результате чего «большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах».

Арбитражный суд Москвы принял иск к рассмотрению, однако в картотеке на сайте еще не появился.

Пока неясно, проводилась ли техническая экспертиза по этому поводу, которая бы смогла подтвердить или опровергнуть утверждение, что проблемы с доступом к сайту связаны именно с действиями Роскомнадзора.

Предприниматель заявил, что сумма иска «в большей степени базируется на репутационных рисках, которые несет компания».

Ранее в Кремле рассказали о сложностях при блокировке Telegram, подчеркнув, что действия Роскомнадзора не должны создавать помех для других сервисов рунета.