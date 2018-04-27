Мэрия Москвы согласовала проведение митинга сторонников Навального 5 мая

Московские власти согласовали проведение 5 мая митинга на проспекте Академика Сахарова сторонниками блогера Алексея Навального, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«Мы предлагаем коллегам провести мероприятие 5 мая на проспекте Академика Сахарова: шествие от ул. Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова, и на внешней стороне проспекта провести митинг. Мы считаем, что это очень хорошее компромиссное решение. Оппозиционеры пока ничего не ответили», – сказал Черников, передает ТАСС.

По его словам, такое решение принято с учетом загруженности центра, обусловленной подготовкой к празднованию Дня Победы - параду на Красной площади, салюту и другим мероприятиям, передает «Интерфакс».

Заявка на организацию 5 мая шествия от площади Тверской Заставы до Охотного ряда с последующим проведением митинга была подана 20 апреля. Власти Москвы согласовали данную акцию, однако представили организаторам на выбор два варианта площадок для поведения митинга и шествия: шествия от ул. Перерва до ул. Люблинская и митинга у памятника «Солдату Отечества», а также шествия по ул. Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро «Щукинская» и митинга на проезжей части на ул. Маршала Василевского напротив дома 13.

Однако организаторы митинга с предложенными площадками не согласились, вследствии власти Москвы договорились с организаторами митинга о встрече 26 апреля, на которой планировалось обсудить возможность проведения митинга 5 мая на проспекте Академика Сахарова. По итогам встречи организаторы подали в мэрию еще одну заявку на проведение митинга на проспекте Сахарова.