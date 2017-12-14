Ким Чен Ын объявил о поворотном моменте в истории двух Корей

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что северокорейская делегация прибыла на саммит в пограничный пункт переговоров Пханмунджом с надеждой открыть новую страницу в истории двух Корей.

Перед началом переговоров с Мун Чжэ Ином лидер КНДР выразил уверенность, что встреча с президентом Южной Кореи приведет к «хорошим и значимым результатам», передает ТАСС.

«Мы прибыли сюда с надеждой открыть новую страницу в истории двух Корей. Я уверен, что мы сможем провести конструктивные переговоры с президентом Мун Чжэ Ином, которые приведут к очень хорошим и значимым результатам», – отметил Ким Чен Ын.

Примерно то же самое лидер КНДР написал в книге гостей в «Доме мира» перед началом переговоров: «Теперь – новая история, на отправной точке истории эпохи мира, Ким Чен Ын», передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что не хочет «повторения прошлого» и полон решимости выполнить все обязательства, которые возложит на себя северокорейская сторона.

Напомним, встреча лидеров Южной Кореи и КНДР началась в пятницу утром.