Палата представителей США одобрила введение санкций против Ирана

Палата представителей Конгресса США практически единогласно одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против иранских должностных лиц, говорится в заявлении комитета по иностранным делам нижней палаты законодательного органа.

Введение санкций поддержали 410 конгрессменов, против выступили лишь двое, передает ТАСС.

Законопроект предусматривает введение санкций против иранских должностных лиц, «ответственных за незаконное, политически мотивированное заключение в тюрьму» граждан США.

По словам председателя комитета Эдварда Ройса, решение Палаты представителей якобы связано с нарушениями в Иране прав человека, а также с коррупцией и цензурой.

Окончательное решение о введении санкций должен принять Белый дом.

Ранее Великобритания, Франция и Германия договорились, что будут «угрожать новыми санкциями» Ирану «из-за его ракетных испытаний и агрессивной региональной политики». В то же время ЕС призвал сохранить ядерное соглашение с Ираном. Выполнять условия ядерной сделки с Ираном призвала Вашингтон также Япония.