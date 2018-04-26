Япония призвала США выполнять условия ядерной сделки с Ираном

Министр иностранных дел Японии Таро Коно по итогам состоявшейся в Брюсселе встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом выступил в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, призвав Вашингтон выполнять условия сделки с Тегераном.

По словам Коно, «Япония и Иран разделяют мнение о важности сохранения поддержки ядерного соглашения со стороны США», передает ТАСС.

Он также отметил, что выполнение условий ядерной сделки Ираном имеет отношение к экономическому развитию Японии, в связи с этим Токио готов оказать «необходимую специализированную поддержку» Тегерану, отправив в Иран в июне этого группу ученых и инженеров для оказания содействия по выполнению соглашения с США.

Напомним, во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с президентом США Дональдом Трампом объявил о намерении подготовить новое соглашение с Ираном по иранской ядерной.

Ранее Великобритания, Франция и Германия договорились, что будут «угрожать новыми санкциями» Ирану «из-за его ракетных испытаний и агрессивной региональной политики». В то же время ЕС призвал сохранить ядерное соглашение с Ираном.