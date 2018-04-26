Гарик Мартиросян поддержал протесты оппозиции в Армении

Российский шоумен, телеведущий, продюсер телевизионных проектов и «резидент» шоу Comedy Club Гарик Мартиросян на форуме Synergy Insight Forum в Москве прокомментировал ситуацию в Армении, заявив, что «народ не может быть не прав».

Свое выступление на форуме Мартиросян начал с обращения к соотечественникам в Армении. Видеозапись с обращением шоумена появилась на одном из каналов видеохостинга YouTube.

«Вы знаете, я немного взбудоражен и эмоционально немного не готов к сегодняшнему выступлению, оно было задумано еще год назад, поэтому я не мог уже отказаться, но в жизнь вмешались события на моей родине в Армении, где идут народные протесты. Конечно вы слышали о них», – сказал Мартиросян.

«Я хочу сказать, что здесь стоит мое тело, мозг работает, но сердце, душа, эмоции, мысли – там, в Ереване. И очень сложно говорить о других материях, когда такое происходит на родине. Но я хочу отметить, что всецело поддерживаю мирное стремление моего народа к счастью. Народ имеет право жить счастливо. Я полностью поддерживаю свой народ. Поддерживал и буду поддерживать в любом случае. Народ не может быть не прав!», – заявил шоумен.

«И самое главное, что я хотел бы сказать. (...) Я бы хотел бы обратиться к мудрому армянскому народу: Не дайте себя обмануть никому! Ни в коем случае!», – заключил телеведущий.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку. Эксперты отмечали, что вождь протестного движения Никол Пашинян способен уничтожить Армению. Так, в четверг Пашинян заявил, что если он не станет премьером Аремении, им не станет никто.