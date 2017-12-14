Пашинян: Если не стану премьером, им не станет никто

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26 апреля, четверг | Последнее обновление — 21:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Джигарханян впал в кому
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Россия заработает на ЧМ-2018 не хуже других
Трамп унизил Макрона «тактильной дипломатией»
Что стоит за слухами о необходимости «спрашивать разрешения на аборт у церкви»
Пашинян способен уничтожить Армению
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Тем, кому чужда светлая память, объяснять ничего не надо
Виктория Федотова, журналист
«Бессмертный полк» – дань памяти и акт примирения с историей каждой семьи и страны в целом. В отличие от военного парада, он не несет милитаристского заряда, это сугубо гражданская акция. Гражданская во всех смыслах. Подробности...
Чем нам грозит «Золотая пальмовая ветвь» Кирилла Серебренникова
Евгений Фатеев, член Общественной палаты г. Екатеринбурга
Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» отобран в основную программу Каннского фестиваля. А суд продлил арест режиссера еще на два месяца. Этого достаточно, чтобы предположить, какая тема «украдет» май у жителей социальных сетей. Подробности...
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Почему многие не замечают появления у России новой национальной идеи
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Путин представляет именно тот образ и тот путь в настоящем и в будущем, который наметил сам народ. Так что это за путь? Что за образ? Что за национальная идея России, у которой пока еще нет имени, но она сама уже есть? Подробности...
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Выборы президента России онлайн
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Генштаб продемонстрировал обломки сбитых в Сирии крылатых ракет
Генштаб продемонстрировал публике обломки уничтоженных в небе Сирии крылатых ракет США «Томагавк». На обломках остались следы огневого воздействия сирийских зениток, что развеивает миф Пентагона о том, что ни одна из американских ракет не была сбитаПодробности...
Трамп и Макрон показали переговоры на языке тела
Очередная встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона вызвала огромный резонанс в СМИ. Оба лидера явно испытывали к частям тела друг друга чрезмерно повышенный интерес, что выразилось в многочисленных прикосновениях. Сам Макрон заявил, что рукопожатия и объятия с Трампом нельзя назвать невиннымиПодробности...
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Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении
Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемойПодробности...
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