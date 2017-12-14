Пашинян: Если не стану премьером, им не станет никто

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что если он не станет премьером страны, на этот пост не выберут никого.

Пашинян рассчитывает, что его выдвинут на пост премьера в результате консенсуса всех фракций парламента, передает ТАСС.

Ранее в четверг Пашинян призвал своих сторонников не блокировать улицы и дороги столицы.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку. Эксперты отмечали, что вождь протестного движения Никол Пашинян способен уничтожить Армению.

Выборы нового премьера Армении могут пройти в парламенте республики 2 мая.