Пашинян призвал снять осаду Еревана

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал своих сторонников не блокировать улицы и дороги столицы.

«Не надо перекрывать улицы. Нужно восстановить нормальное движение транспорта. Важно уделять пристальное внимание случаям нарушения порядка, а также пресекать действия водителей автомобилей без госномеров», – передает ТАСС слова Пашиняна.

Сам лидер оппозиции не смог вовремя приехать на митинг в центре из-за блокировки дорог.

«Порядок важнее всего», – заявил Пашинян.

Тем временем площадь Республики в четверг вновь наполняется сторонниками оппозиции. Уже в 10 часов по местному времени (09.00 мск) активисты начали собираться в центре города для перекрытия дорог.

При этом перекрывают улицы не больше чем на час – полтора, после чего люди с флагами и громкими возгласами идут дальше.

Источник с места событий сообщает, что участники акции протеста перекрыли автомобильный мост на севере Еревана.



В 12.00 по местному времени (11.00 мск) должна была начаться акция оппозиции по перекрытию дорог и мостов в Армении, передает РИА «Новости». Большая группа студентов перекрыла мост на севере между районами Райком и Комитас. Они ждут появления своего лидера Никола Пашиняна.



На месте присутствует полиция, но в происходящее не вмешивается.



Напомним, временно исполняющий обязанности вице-премьера Армении Армен Геворкян ранее в четверг отправился в Россию для проведения рабочих консультаций.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Армении, где оппозиция вынудила лидера страны Сержа Саргсяна подать в отставку. Эксперты отмечали, что вождь протестного движения Никол Пашинян способен уничтожить Армению.

Выборы нового премьера Армении могут пройти в парламенте республики в следующую среду, 2 мая.