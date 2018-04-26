Путин провел переговоры с врио премьера Армении

Президент Владимир Путин обсудил по телефону с временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном урегулирование кризисной ситуации в республике, сообщили в Кремле.

Путин и Карапетян подчеркнули, что урегулирование ситуации в Армении должно происходить в правовом поле, в рамках действующей конституции. «В данном контексте акцентирована важность намеченного на 1 мая 2018 года избрания парламентом премьер-министра республики», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее в четверг правящая Республиканская партия Армении выдвинула Карена Карапетяна, назначенного врио премьер-министра, на пост главы кабмина республики. Выборы нового премьера Армении могут пройти в парламенте республики в следующую среду, 2 мая.

В среду Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Армении Арменом Саркисяном.