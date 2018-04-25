Путин и Саркисян по телефону обсудили ситуацию в Армении

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Армении Арменом Саркисяном текущую ситуацию в Армении.

«Владимир Путин и Армен Саркисян подчеркнули, что для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее в среду Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) заявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с правящей Республиканской партией, которую возглавляет Серж Саргсян, в понедельник покинувший пост премьера на фоне массовых протестов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по-прежнему продолжают следить за ситуацией в Армении и надеются, что противоборствующие стороны смогут прийти к консенсусу.