На Украине назвали ущерб от Крымского моста платой за «русскую весну»

Строительство Крымского моста больно ударило по морскому порту в Мариуполе, куда теперь не смогут заходить корабли высотой больше 33 метров, заявили украинские СМИ.

«Из-за этого порт, по оценкам его директора, потеряет 200-300 млн гривен в год», – приводит УНИАН слова журналиста Дениса Казанского.

По его мнению, это будет большим ущербом для города, где многие «потеряют рабочие места, деньги», будет нанесен «удар по бизнесу».

«И все это благодаря «братской России», – заявил журналист. Казанский утверждает, что Кремль на самом деле «вредит русскоязычным жителям Донбасса». При этом Львов, по словам журналиста, не пострадает, зато под удар попал Мариуполь, где «тысячи людей в 2014 году выходили на пророссийские митинги с флагами России».

«Здорово им Россия отплатила за «русскую весну», – подытожил он.

МИД Украины в феврале подал иск в арбитражный суд против России о «нарушениях» Конвенции ООН по морскому праву – Россия якобы «нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе».

В сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко призывал направить судебный иск к России якобы из-за «экологического ущерба» от строительства Крымского моста. Также Киев жаловался, что строительство моста негативно влияет на транспортную инфраструктуру и экономику Украины. Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, Киев свои страдания явно преувеличил.