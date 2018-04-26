Американских военных раскритиковали в Сети за видео испытаний ракеты

Запуск американскими ВВС баллистической ракеты Minuteman III вызвал яростные споры пользователей YouTube, которые разделились на два лагеря: сторонников усиления военной мощи Соединенных Штатов и пацифистски настроенных.

Видео с запуском ракеты на YouTube за несколько часов набрало десятки тысяч просмотров, а количество комментариев перевалило за 200. Англоязычные пользователи устроили яростный спор, разделившись на сторонников действий правительства США и тех, кто не одобряет испытание американского оружия, пишет Daily Storm.

Так, пользователь Майкл Андерсон считает, что такими действиями делается «все, чтобы уничтожить человечество». С ним согласились и другие пользователи, заметившие, что новые МБР приближают мир к Третьей мировой. Пользователь Mr Big даже заявил, что США перехватили эстафету ядерных испытаний у КНДР.

Однако другие пользователи – в частности, Rogue Male, заявил, что амеркианские ракеты уступают подобным разработкам «русских и китайцев», которые «ушли далеко вперед». Ряд других пользователей заявили, что в запусках Minuteman III «нет ничего такого».

26 апреля США провели первое в 2018 году испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, стартовавшей с военной базы Ванденберг в Калифорнии, сообщила пресс-служба военно-воздушных сил США.

В прошлом году США провели не менее четырех пусков МБР Minuteman III.

Отметим, что Minuteman III – единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. Всего у Соединенных Штатов 450 таких ракет. Однако в августе 2017 года Пентагон заключил контракты на разработку технологий для создания межконтинентальных баллистических ракет нового поколения.