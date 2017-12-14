Ереван прокомментировал сообщения о срочной поездке главы МИД Армении в Москву

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Тигран Балаян прокомментировал сообщения о том, что исполняющий обязанности главы МИД республики Эдвард Налбандян мог вылететь в Россию.

В МИД Армении подтвердили, что Налбандян вылетел в командировку, однако отказались уточнить, куда именно отправился министр, передает ТАСС.

По словам Балаяна, «не обо всех поездках главы МИД и их направлениях публично сообщается».

Напомним, лидер армянской оппозиции Никол Пашинян на митинге в Ереване рассказал о секретных переговорах с представителями России. Российские дипломаты подтвердили факт встречи с лидерами протестов в Армении, раскрыв некоторые детали прошедших переговоров.

Пашинян также утверждает, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян на состоявшемся в среду совещании с министрами обороны и внутренних дел страны якобы отдал приказ о введении в республике чрезвычайного положения.