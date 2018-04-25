Российские дипломаты раскрыли детали встречи с лидерами протестов в Армении

Представители посольства России в Ереване рассказали о встрече с лидерами протестов в Армении Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном, а также пресс-секретарем оппозиционной партии «Гражданский договор» Тиграном Авиняном.

По данным пресс-службы посольства, в ходе беседы российская сторона призвала организаторов оппозиционных митингов к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами, подчеркнула, что сложившаяся ситуация должна быть разрешена исключительно в рамках конституционного поля и в интересах всех граждан Армении.

«Была выражена надежда на скорейшее возвращение жизни страны в нормальное, спокойное русло», – говорится в сообщении посольства в Facebook.

Напомним, Пашинян на митинге в Еереване рассказал о секретных переговорах с представителями России. Он также утверждает, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян на состоявшемся в среду совещании с министрами обороны и внутренних дел страны якобы отдал приказ о введении в республике чрезвычайного положения.