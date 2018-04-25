Глава ФАС усомнился в способности Роскомнадзора заблокировать Telegram

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев выразил сожаление по поводу ситуации с блокировкой мессенджера Telegram, однако выразил сомнения в том, что Роскомнадзор добьется в этом успеха.

«Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха. Но я не очень верю, что так случится», – передает слова Артемьева «Интерфакс».

Артемьев пояснил, что вопрос блокировки сторонних ресурсов не находится в ведении ФАС. При этом он заявил, что дело нужно «делать до конца».

«Надо быть уверенным тысячу раз, посоветоваться с экспертами и доходить до конца. Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом», – сказал он.

Между тем, по данным «Медиалогии», к концу первой недели блокировки Telegram количество просмотров каналов в мессенджере упало на 76,5% по сравнению с днем ее начала.

Напомним, накануне работе видеохостинга YouTube и поисковой системы Google на территории России произошел сбой. Отмечалось, что сбои в работе YouTube и Google начались в ночь на 22 апреля. Роскомнадзор заявил, что Google не выполняет требования по блокировке Telegram на территории России, поэтому ряд адресов компании были внесены в реестр запрещенной информации.

При этом, по данным Роскомнадзора, корректными оказались всего около 2% обращений, поступивших на горячую линию с информацией о сбоях в работе сторонних ресурсов из-за блокировки Telegram.