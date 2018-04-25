Роскомнадзор признал корректными всего 2% обращений о сбоях из-за блокировки Telegram

Корректными оказались около 2% обращений, поступивших на горячую линию Роскомнадзора с информацией о сбоях в работе сторонних ресурсов из-за блокировки Telegram, говорится в совместном заявлении о сообщениях, поступивших по каналам РОЦИТ и Роскомнадзора.

В заявлении отмечается, что всего на горячую линию Роскомнадзора поступило 43 тыс. обращений, из которых около 1 тыс. «содержало информацию, которая была передана для рассмотрения аналитикам». «Остальные обращения не содержали корректно сформулированные претензии», – цитирует документ ТАСС.

Также в заявлении говорится, что представители Роскомнадзора обработали около 500 обращений, из которых в 50% случаев информация о блокировке не подтвердилась. Остальным сотрудники ведомства разъясняют ситуациию.

Кроме этого в заявлении отмечается, что на горячую линию РОЦИТ поступило 2 тыс.877 жалоб. Они были обработаны и переданы в Роскомнадзор на рассмотрение. Большинство из них (96%) было составлено физлицами. От юрлиц число обращений составило 4%. Как правило, пользователи жаловались на отсутствие доступа к игровым сервисам и недоступность сервисов Google.

Напомним, накануне работе видеохостинга YouTube и поисковой системы Google на территории России произошел сбой. Отмечалось, что сбои в работе YouTube и Google начались в ночь на 22 апреля. Роскомнадзор заявил, что Google не выполняет требования по блокировке Telegram на территории России, поэтому ряд адресов компании были внесены в реестр запрещенной информации.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор проверяет сообщения о массовом отключении сторонних ресурсов при блокировке Telegram.