Стало известно о наличии у ИГ 3 млрд евро

«Исламское государство*» владеет суммой в 3 млрд евро, что вызывает беспокойство у специалистов в борьбе с терроризмом, сообщают французские СМИ со ссылкой на данные разведки.

Несмотря на крупные военные поражения, ИГ* имеет средства для того, чтобы профинансировать реорганизацию и подпольное существование. Разведка утверждает, что у экстремистов имеется 3 млрд евро, сообщает Europe1.

Доходы ИГ получала из нескольких источников. Так, в течение трех лет халифат эксплуатировал богатые нефтью территории Северного Ирака и Сирии, что приносило до 100 млн долларов в год. Также под контролем ИГ находились до 40% производства зерновых в Ираке и 80% производства хлопка в Сирии.

Также ИГ могла конфисковать землю на подконтрольных территориях. Еще один источник дохода - десятина, взимаемая ИГ со всех местных сделок, и различные штрафы.

Уточняется, что в течение трех лет собранные деньги были вложены в легальный бизнес.

В понедельник один из лидеров «Исламского государства*» Абу аль-Хасан аль-Мухаджир в первом за последние 10 месяцев заявлении призвал своих сторонников к атакам на арабские страны.

Напомним, ИГ образовано 15 октября 2006 года в Ираке путем слияния 11 радикальных исламистских группировок во главе с подразделением «Аль-Каиды» в Ираке. В апреле 2013 года путем слияния двух «филиалов» «Аль-Каиды» в Ираке и Сирии – «Исламское государство Ирак» и сирийской «Джабхат ан-Нусра» была образована группировка под единым названием «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ*). Летом 2014 года организация была переименована в «Исламское государство».