ОЗХО подтвердила отсутствие химоружия в центре Барза в Дамаске

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили отсутствие химоружия в исследовательском центре «Барза» в Дамаске, где, по мнению Вашингтона, разрабатывались отравляющие вещества, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

По словам Рудского, до 2013 года в центре «Барза» действительно проводились исследования в области разработки средств защиты от поражающих факторов химического оружия, где использовались различные химикаты в разрешенных Конвенцией о запрещении химического оружия количествах.

«В 2017 году в лабораториях указанного научно-исследовательского центра Организацией по запрещению химического оружия проведены инспекции. По их результатам подтверждено отсутствие какой-либо деятельности, связанной с разработкой и производством отравляющих веществ», – сказал он, передает РИА «Новости».

Рудской также заявил, что отравляющие вещества никогда не содержались в хранилище «Хим Шиншар» провинции Хомс в Сирии. «Второй объект – подземное хранилище «Хим Шиншар» в провинции Хомс. Химическое оружие на данном объекте никогда не разрабатывалось и не хранилось», – сказал он.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), прибывшие в Сирию 14 апреля, не стали встречаться с жителями Думы, где правительственные войска якобы использовали химическое оружие.

20 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о наличии у России доказательств причастности Лондона к постановке химической атаки в сирийской Думе.

19 апреля представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что снимки из сирийской Думы с якобы пострадавшими в химической атаке являются «стопроцентной подделкой».