Названы сроки завершения строительства «Силы Сибири» до границы с Китаем

Газпром планирует до конца года завершить строительство газопровода «Сила Сибири» до границы с Китаем, заявил зампредседателя правления компании Виталий Маркелов.

Маркелов сообщил в интервью журналу «Газпром», что до конца 2018 года планируется «в полном объеме завершить строительство газопровода на данном участке (от Чаяндинского месторождения до границы с КНР – прим. ВЗГЛЯД)», а на 2019 год запланировано «только устранение технологических разрывов после проведения испытаний», передает ТАСС.

Напомним, в марте стало известно, что Газпром построил 75,5% газопровода «Сила Сибири».