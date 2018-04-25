G7 высказалась о действиях России в Сирии и на Украине

Министры безопасности и иностранных дел стран G7 в совместном заявлении назвали действия России в Сирии и на Украине «неприемлемыми».

Встреча главы МИД стран G7 прошла 22–23 апреля, встреча министров внутренних дел и безопасности – 23–24 апреля, передает ТАСС.

В итоговом совместном заявлении министры сообщили, что на переговорах была «затронута» тема «дестабилизирующего поведения России».

В частности, G7 заявила о «неприемлемых действиях России в Сирии, на Украине и в других соседних странах», «вмешательстве в демократические процессы» и «кампаниях по дезинформации».