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24 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 15:02  |  vz.ru
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Российским спутникам необходим технологический прорыв

Российским спутникам не хватает качественной электронной компонентной базыФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Огромная зависимость российских спутников от импортной электронной компонентной базы стала одной из главных причин отставания России в космической сфере в последние годы. И хотя с каждым годом появляется все больше примеров по замене ключевых узлов, доля импорта по-прежнему высока. Способна ли Россия импортозаместиться в этой сфере, а также создать за три–четыре года первый полностью отечественный гражданский спутник? Подробности...
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Что Россия проиграла в Армении

Никакие протесты в Армении не могут повлиять на российско-армянские отношенияФото: Артем Геодакян/ТАСС
События в Армении немедленно напомнили аналогичные акции, происходившие на пространстве бывшего СССР и не только. Заговорили об «армянском майдане» и о том, что теперь Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути. Реальны ли подобные опасения, что там произошло на самом деле и зачем России нужна Армения? Подробности...
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Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
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Угрозы в адрес России противоречат интересам стран «Большой семерки»

Решить большинство обозначенных министрами проблем без России невозможноФото: Zou Zheng/ZUMA/ТАСС
Заявление министров иностранных дел стран G7 по итогам двухдневных переговоров в канадском Торонто практически полностью состоит из штампов американской пропаганды и опровергает их более ранние выступления. Так есть ли для России смысл о чем-то разговаривать со странами, которые несамостоятельны в принятии решений? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Что на самом деле ответил Константинополь Украине

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
На очередной запрос Украины о том, чтобы «организовать свою «маленькую, независимую, но каноничную Церковь», Вселенский патриархат все же дал официальный ответ. И сам Петр Алексеевич пишет о том, что «дело сдвинулось». Подробности...
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Победу революции в Армении присудила армия

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Сначала люди бродят по улицам и кричат. Иногда их бьют палками полицейские, иногда они, напротив, бьют палками полицейских. Происходят митинги разнообразные. А потом армия говорит, кто в этой зарнице победил. Подробности...

Взрослые граждане XXI века ведут себя примитивнее капризного ребенка

Эдуард Биров, журналист
Когда очередной юноша взбирается на баррикады и призывает к свержению режима, на самом деле приближая уничтожение Родины, в этом нет ничего удивительного. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
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      На «Аллее правителей» установили бюст Бориса Ельцина

      Бюст Бориса Ельцина работы Зураба Церетели установили в Москве на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе. На церемонии открытия присутствовала вдова бывшего главы государства Наина Ельцина
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      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Угрозы в адрес России противоречат интересам стран «Большой семерки»

          Решить большинство обозначенных министрами проблем без России невозможно   24 апреля 2018, 14:20
          Фото: Zou Zheng/ZUMA/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          Заявление министров иностранных дел стран G7 по итогам двухдневных переговоров в канадском Торонто практически полностью состоит из штампов американской пропаганды и опровергает их более ранние выступления. Так есть ли для России смысл о чем-то разговаривать со странами, которые несамостоятельны в принятии решений?

          В итоговом заявлении, подписанном всеми участниками «семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония), упоминаются Минские соглашения. Не исполняет их Украина, а виновата Россия, которой опять угрожают усилением санкций.

          Там же осуждаются «нарушения прав человека» в Крыму, в котором официальные представители стран G7 не бывали с 2014 года, а неофициальные не находили никаких нарушений.

          Говорится о так и не доказанном, но ставшем уже привычным вмешательстве Москвы в «демократические системы других стран» и организации ею «кибернетических атак».

          Повторяются опубликованные неделей ранее беспочвенные обвинения в том, что Россия, «весьма вероятно», несет ответственность за инцидент в Солсбери, так как «правдоподобных альтернативных объяснений нет».

          Одобряется удар США, Британии и Франции по Сирии на фоне сфальсифицированной химической атаки.

          Осуждается Иран в связи с «ракетными испытаниями». Много говорится о Северной Корее, свободе мореплавания, борьбе с терроризмом и еще десятках других проблем, но всё это уже не имеет значения. Потому что без России решить большинство обозначенных министрами проблем невозможно, а они отправляют нашу страну из числа акторов в список препятствий.

          И, учитывая то, что все претензии к России являются в лучшем случае надуманными, а в худшем – выдуманными, возникает неизбежный вопрос: а насколько реальны все остальные перечисленные в заявлении глав МИД западных стран проблемы?

          К сожалению, реальны. И нежелание Украины выполнять Минские соглашения, и ядерная программа Северной Кореи, и израильско-палестинские отношения, и ситуация в Сирии, и, разумеется, международный терроризм – это все действительно угрожающие мировой стабильности вопросы. Но шансы на их решение без России равны нулю.

          Показательно, что переговоры проходили под лозунгом «Создавая более безопасный мир». Но невозможно создать хоть сколько-нибудь безопасный мир, когда две крупнейшие после США ядерные державы – Россия и Китай – не приглашены к созданию этого самого мира.

          Печальным свидетельством отсутствия безопасности стал наезд автомобилиста на пешеходов в Торонто, где, по идее, были приняты самые высокие меры безопасности – ведь встречались не только главы МИД, но и главы МВД стран «семерки». О теракте пока не говорят, но трагичности произошедшего это не меняет – погибли 10 человек, пострадали 15. 

          Неудивительно, что глава российского МИДа Сергей Лавров не скрывал разочарования заявлением коллег: «Что касается итогов встречи министров иностранных дел в Торонто, то, конечно, русофобская подоплека там очевидна, и, к сожалению, по этой русофобской очень скользкой линии пошли и те страны «семерки», которые заверяют нас в том, что они не разделяют попыток Россию изолировать», – сказал Лавров журналистам.

          «Будем ждать терпеливо, будем отстаивать свои позиции и подождем, когда наши партнеры осознают абсолютную тупиковость и бесперспективность подобной линии», – подчеркнул глава российского МИДа.

          Действительно, действия некоторых министров выглядят, мягко говоря, противоречиво и непоследовательно.

          Экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль в сентябре 2017-го и в январе 2018 года вполне однозначно высказывался о том, что снятие санкций с России не должно сопровождаться стопроцентным исполнением Минских соглашений.

          «Нет смысла ждать того, что, только когда оно (Минское соглашение) будет выполнено, мы снимем санкции. Давайте по крайней мере добьемся перемирия и отвода тяжелых вооружений и затем в качестве вознаграждения отменим санкции и поможем в восстановлении Востока Украины», – это сентябрь

          «Идея, что только при 100-процентной реализации Минских соглашений должно последовать единоразовое 100-процентное снятие ограничений, оторвана от реальности», – это январь.

          То есть мнение Габриэля было серьезным и устоявшимся. Так почему его преемник Хайко Маас, представляющий ту же партию и работающий под руководством того же канцлера Ангелы Меркель, ставит подпись под документом, в котором говорится, что санкции с России будут сняты только после «полного и необратимого выполнения Минских соглашений»? Ему приставили пистолет к затылку?

          Итальянские политики, в том числе лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини, который по итогам мартовских парламентских выборов стал кандидатом правоцентристских сил на пост главы будущего правительства, а также бывший глава Еврокомиссии и дважды экс-премьер Италии Романо Проди неоднократно призывали снять санкции с России. Салвини даже «удостоился» выволочки от спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который заявил, что «Италия не сможет снять санкции в отношении России без серьезных последствий».

          Глава итальянского МИДа Анджелино Альфано также неоднократно говорил о том, что Евросоюзу следует активнее обсуждать с США отмену санкций против России. Так почему же он согласился с заявлением, в котором говорится о возможном усилении антироссийских санкций? Ему угрожали?

          Особняком стоит Япония, которая кровно заинтересована в двустороннем сотрудничестве с Россией по множеству вопросов – китайскому, корейскому, курильскому и так далее. Так почему же глава МИД этой страны Таро Коно подписывается под русофобской агиткой? Он полагает, что это сделает Москву более склонной к сотрудничеству? Сомнительно.

          В результате возникает еще один логичный вопрос: а когда страны «Большой семерки» имитируют? Тогда, когда заявляют о необходимости отмены санкций, или тогда, когда говорят об их возможном усилении?

          В результате вопросов нет только к США, Британии и Франции – эта «новая Антанта», где Россию заменили США, ведет себя вполне последовательно.

          Демонстрация «единства стран «Большой семерки» в результате приводит к обратному результату: комплексной девальвации заявлений политиков этих стран. Москва давно перестала пытаться о чем-то договориться с Киевом, потому что все принципиальные решения по поводу Украины принимаются в Вашингтоне, а непринципиальные – в Брюсселе.

          Делая противоречивые заявления по поводу антироссийских санкций, европейские страны и Япония снижают ценность налаживания двусторонних отношений с ними. Какой смысл, если итоговые решения все равно принимает Вашингтон?

          Впрочем, судя по заявлению Сергея Лаврова, пока что на столь кардинальное решение Москва не готова и будет ждать, «когда наши партнеры осознают абсолютную тупиковость и бесперспективность» нынешней политики. Но, похоже, что ждать придется долго. 


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