ООН не предотвратила ситуацию в Донбассе и воссоединение Крыма с Россией, заявил замглавы МИД Украины Сергей Кислица на форуме Генассамблеи по миростроительству.

Он упрекнул ООН и лидеров СБ в том, что те не остановили в 2014 году «военную агрессию России, оккупацию Крыма и Донбасса». Кислица в ходе выступления называл Россию «режимом», поставил ей в вину поддержку российского «клиента» Башара Асада, передает РИА «Новости».

Кроме того, он осудил «поведение» России в Грузии, Великобритании и «где бы то ни было еще», передает ТАСС.

«Это беспрецедентное поведение со времен Второй мировой войны», – сказал представитель Украины.

Кислица заявил, что ООН должна быть готовой к участию в международной миссии на Украине с целью восстановления территориальной целостности страны «в пределах международно признанных границ».

По мнению Кислицы, ситуация в его стране «служит примером нереализованного потенциала миротворческих операций ООН».

Напомним, Киев по-прежнему обвиняет Россию в «военной агрессии» и регулярно «находит» на востоке Украины и в пограничных областях России «некие подразделения» ВС России, хотя международные наблюдатели в ходе регулярных инспекций ни разу не обнаружили какой-либо незаявленной военной деятельности.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса.