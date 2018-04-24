В Москве закрыли Усачевский рынок

По решению Хамовнического суда в Москве закрыт Усачевский рынок, основанием для этого стала совместная проверка прокуратуры и МЧС, сообщил управляющий рынка Егор Гурник.

«В районе 16.00 приехали судебные приставы, у них на руках было решение Хамовнического суда о наложении обеспечительных мер по ходатайству прокурора Хамовников. Это связано с совместной проверкой прокуратуры и МЧС», – приводит его слова РБК.

Гурник заявил, что в ходе проверки выявили «незначительные нарушения по пожарной безопасности». Частично эти нарушения устранены, остальные сейчас устраняются. Гурник назвал принятые меры в отношении рынка «излишними».

Он также выразил надежду на скорое возобновление работы рынка.

Пристальное внимание к нормам пожарной безопасности на крытых рынках и торговых центрах возникло после трагедии в Кемерово, где в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек.