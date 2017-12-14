Израиль сказал, при каких условиях атакует С-300 в Сирии

Взгляд
24 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 16:28  |  vz.ru
Разделы

Российским спутникам необходим технологический прорыв

Российским спутникам не хватает качественной электронной компонентной базыФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Огромная зависимость российских спутников от импортной электронной компонентной базы стала одной из главных причин отставания России в космической сфере в последние годы. И хотя с каждым годом появляется все больше примеров по замене ключевых узлов, доля импорта по-прежнему высока. Способна ли Россия импортозаместиться в этой сфере, а также создать за три–четыре года первый полностью отечественный гражданский спутник? Подробности...
Перейти а раздел…

Что Россия проиграла в Армении

Никакие протесты в Армении не могут повлиять на российско-армянские отношенияФото: Артем Геодакян/ТАСС
События в Армении немедленно напомнили аналогичные акции, происходившие на пространстве бывшего СССР и не только. Заговорили об «армянском майдане» и о том, что теперь Ереван может пойти по принципиально антироссийскому пути. Реальны ли подобные опасения, что там произошло на самом деле и зачем России нужна Армения? Подробности...
Перейти а раздел…

Климкин грубо ошибся в подсчете тех, кто бросил Украину ради России

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Министр иностранных дел Украины призвал вернуть уехавших в Россию украинцев обратно – таких он насчитал около трех миллионов. И даже если забыть о том, что реальное число жителей Украины, сбежавших в Россию, гораздо больше, остается актуальным другой вопрос. При каких условиях все эти люди готовы вернуться обратно? Подробности...
Перейти а раздел…

Угрозы в адрес России противоречат интересам стран «Большой семерки»

Решить большинство обозначенных министрами проблем без России невозможноФото: Zou Zheng/ZUMA/ТАСС
Заявление министров иностранных дел стран G7 по итогам двухдневных переговоров в канадском Торонто практически полностью состоит из штампов американской пропаганды и опровергает их более ранние выступления. Так есть ли для России смысл о чем-то разговаривать со странами, которые несамостоятельны в принятии решений? Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Что на самом деле ответил Константинополь Украине

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
На очередной запрос Украины о том, чтобы «организовать свою «маленькую, независимую, но каноничную Церковь», Вселенский патриархат все же дал официальный ответ. И сам Петр Алексеевич пишет о том, что «дело сдвинулось». Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Победу революции в Армении присудила армия

Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Сначала люди бродят по улицам и кричат. Иногда их бьют палками полицейские, иногда они, напротив, бьют палками полицейских. Происходят митинги разнообразные. А потом армия говорит, кто в этой зарнице победил. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Взрослые граждане XXI века ведут себя примитивнее капризного ребенка

Эдуард Биров, журналист
Когда очередной юноша взбирается на баррикады и призывает к свержению режима, на самом деле приближая уничтожение Родины, в этом нет ничего удивительного. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Беспорядки в Ереване завершились отставкой главы Армении

      Возглавлявший Армению 10 лет Серж Саргсян подал в отставку на фоне многотысячных протестов оппозиции. Число протестующих в Ереване накануне достигло сотен тысяч, причем к ним примкнули даже военные. Беспорядки перебросились на провинцию. Еще неделю назад власть Саргсяна казалась незыблемой
      Подробности...

      На «Аллее правителей» установили бюст Бориса Ельцина

      Бюст Бориса Ельцина работы Зураба Церетели установили в Москве на «Аллее правителей» в Российском военно-историческом обществе. На церемонии открытия присутствовала вдова бывшего главы государства Наина Ельцина
      Подробности...
      Обсуждение: 11 комментариев

      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев
        Перейти а раздел…
        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Второй за неделю спутник ГЛОНАСС вышел из строя
          Россию не устроили ответы Британии по делу СкрипаляОтставку Саргсяна связали с тяжелой личной утратой политикаКадыров пообещал «задержать и посадить» Трампа и МеркельГазпром заявил о готовности построить «Северный поток – 3»
          В Кремле рассказали о мерах по улучшению жизни россиянВо Львове объявили конкурс рисунков о дивизии ССУкраинский журналист развеял мифы киевской пропаганды о РоссииМинфин США помог «Русалу» вернуть 122 миллиарда рублей
          Песков прокомментировал сравнение ситуации в Армении с госпереворотом на УкраинеМинистр обороны Украины: Невозможно уволить всех, кто имеет родственников в РоссииСообщения о трещинах на опорах Крымского моста оказались фейкомСБУ заподозрила иностранных покупателей «Мотор Сич» в желании уничтожить предприятие

          Главная тема


          Угрозы в адрес России противоречат интересам стран «Большой семерки»

          проблемы на орбите


          Загадочная примесь заставила космонавтов на МКС прибегнуть к помощи США

          поездка в Солсбери


          Венедиктов показал «скамейку Скрипалей»

          Россия – НАТО


          Французский адмирал Празюк пожаловался на российские военные самолеты

          «Бог творит чудеса»


          Порошенко предложил патриарху Кириллу «отмыться от грехов»

          программа FGFA


          Индия отказалась от создания совместно с Россией истребителя пятого поколения

          «Абсолютно в любой стране»


          Глава ОЗХО заявил об изготовлении яда для Скрипалей в США

          обмен санкциями


          Немецкие СМИ рассказали об ударе России по «ахиллесовой пяте НАТО»

          «концепция котика»


          Антон Крылов: Мы не должны сами себя запирать в проведенных Сталиным границах РСФСР

          Украинская автокефалия


          Александр Чаусов: Ответ Вселенского патриархата следует перевести с «византийского» на русский

          «Либералам как нож в сердце»


          Лев Пирогов: А если подумать, то зачем отвлекать ребенка от гаджетов?

          на ваш взгляд


          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?

          Израиль сказал, при каких условиях атакует С-300 в Сирии

             24 апреля 2018, 15:29
          Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Системы ПВО С-300, которые, возможно, будут поставлены Сирии из России, будут уничтожены, если Дамаск применит их против израильских ВВС, заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

          По словам Либермана, для Израиля важно, «чтобы оборонительные вооружения, которые русские передают Сирии», не применялись против армии страны, передает «Интерфакс» со ссылкой на интернет-издание Ynetnews.

          Если же вооружение будет использовано против Израиля, оно будет уничтожено, отметил министр.

          Он добавил, что информация о просьбе Израиля к Москве не поставлять С-300 Сирии является фейком.

          «Мы (...) ведем диалог (с Москвой – прим. ВЗГЛЯД). Подчас он сложный, но открытый. На протяжении ряда лет мы постоянно координируем действия, и нам удается избегать трений с русскими», – сказал Либерман.

          Министр подчеркнул, что «единственные, кто действует против нас, это сирийцы», и «когда сирийские системы действовали против нас, мы их уничтожали».

          Ранее во вторник министр по делам разведки Израиля Исраэль Кац выразил сомнения по поводу того, что Россия действительно поставит Сирии системы ПВО С-300. По его словам, это будет означать, что Москва пересекла «определенную линию с точки зрения наших отношений».

          Израиль регулярно наносит удары по целям на территории Сирии. В апреле сообщалось как минимум о трех таких атаках. Наибольший резонанс вызвал ракетный удар по авиабазе Т-4.

          Перспектива появления у Дамаска С-300 существенно уменьшит возможности Израиля безнаказанно наносить удары по сирийской территории, отмечал член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии при правительстве России Виктор Мураховский.

          Напомним, в Генштабе ВС России заявили о готовности вернуться к вопросу поставок в Сирию ЗРС С-300 сразу же после нанесения США, Британией и Францией удара крылатыми ракетами по сирийским объектам. Соглашение с САР на поставку С-300 было подписано еще в 2010 году, однако исполнение контракта заморозили из-за позиции Запада и Израиля.

          Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему С-300 в Сирии могут стать целью для Израиля.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............