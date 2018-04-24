Во Львове объявили конкурс рисунков о дивизии СС

Во Львове объявил конкурс рисунков среди подростков о дивизии СС «Галичина», сообщил глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Если вам от 14 до 18 и вы хорошо рисуете – поспешите. Львовский департамент образования и науки проводит конкурс рисунков на тему «Украинские добровольцы в рядах дивизии «Галичина» 1943–45», – передает РИА «Новости» сообщение Долинского в Facebook.

Он заметил также, что «если вы хорошо нарисуете эсэсовца или встречу рейхсфюрера Генриха Гиммлера с личным составом дивизии, то выиграете приз – 3 тыс. гривен (около 115 долларов)» и продемонстрировал афишу конкурса.



Напомним, в ноябре 2017 года во Львове открыли памятный знак командиру Украинской повстанческой армии* (УПА*)гауптштурмфюреру СС Роману Шухевичу.