Умер самый цитируемый в России ученый-математик

Декан математико-механического факультета СПбГУ Геннадий Леонов скончался на 72-м году жизни.

Леонов скончался в понедельник, говорится в сообщении механико-математического факультета СПбГУ.

Последние две недели ученый находился в больнице, передает ТАСС слова коллеги Леонова, сотрудника факультета Александра Фрадкова.

«Это очень яркая личность и выдающийся ученый в области прикладной математики и в области теории управления. В 2016 и 2017 году два года подряд его работы оказались самыми цитируемыми в России по математике», – сказал Фрадков.

Сообщается, что 71-летний Леонов занимался теорией управления, теорией хаоса, нелинейной динамикой, математическими моделями сложных систем. Он является лауреатом Государственной премии за исследования систем связи. Также он предложил математическое объяснение катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС, произошедшей в августе 2009 года.