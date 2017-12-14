Американские военные выступили против Кровавой Джины

Более ста отставных американских военных призвали сенат не одобрять кандидатуру Джины Хаспел на должность главы ЦРУ США, если выяснится, что она прибегала к пыткам во время допросов.

Экс-военные заявили, что обеспокоены перспективой, что кто-то, кто вероятно мог быть причастен к пыткам, займет одну из самых важных руководящих позиций в разведке.

«Мы призываем вас тщательно изучить участие госпожи Хаспел в задержаниях и допросах, и в случае, если вы установите, что она играла хотя бы какую-то роль в осуществлении, надзоре или управлении пытками и оскорблениями людей в американской тюрьме, или в уничтожении доказательств такой деятельности, мы призываем вас отклонить ее назначение», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Courthouse News послание военных.

Кандидатуру Хаспел, которую также называют Кровавой Джиной, на пост главы ЦРУ предложил американский президент Дональд Трамп. В случае утверждения ее кандидатуры Сенатом Хаспел станет первой женщиной на этом посту.

Глава комитета вооруженным силам сената США Джон Маккейн заявлял, что Сенат при рассмотрении кандидатуры Хаспел изучит ее биографию и потребует заверений, что она не допустит применения пыток в работе агентства.

Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден в связи с планами назначить Хаспел главой ЦРУ заявил, что такими темпами эта спецслужба может превратиться в нацистское СС.

Напомним, 21 апреля ЦРУ США опубликовало дисциплинарный меморандум в ответ на обвинения в адрес кандидата на пост директора ведомства Джины Хаспел в том, что она уничтожала видеозаписи пыток во время допросов.